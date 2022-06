Concert trio blues-rock Blue Rooster

Concert trio blues-rock Blue Rooster, 25 juin 2022, . Concert trio blues-rock Blue Rooster



2022-06-25 – 2022-06-25 Les jardins de la Maison Vari vont balancer !!

La Maison Vari a le plaisir d’accueillir les Blue Rooster !

Ce talentueux trio blues rock de Bergerac s’appuie sur le combo de trois musiciens expérimentés, un guitariste chanteur, un bassiste chanteur et un batteur. Ce groupe vous propose un programme musical riche de reprises de la rock music ou du blues, travaillé à leur sauce…

Entrée libre, participation au chapeau.

