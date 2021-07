Concert – Trio Baleer Bro Quistinic, 17 août 2021, Quistinic.

Concert – Trio Baleer Bro

Quistinic, le mardi 17 août à 18:00

Le trio Baleer Bro s’est constitué pour les 200 ans de la naissance de François Marie Luzel à Plouaret, en juin 2021. Les artistes travaillent sur une lecture contemporaine des collectes de Luzel en Trégor. « Baleer Bro » signifie « Marcheur de pays », en référence à un texte d’Anatole Le Braz. Jean-Luc Thomas (flûtes traversières en bois) : musicien voyageur, travaille depuis de nombreuses années sur la dualité entre son terreau de Bretagne et des rencontres vers d’autres esthétiques (jazz, musique contemporaine…) et d’autres cultures (Brésil, Niger, Inde…). Gab Faure (violon) : violoniste formé au conservatoire de Caen, a le goût des découvertes musicales et un style de jeu riche et sensible. Sa recherche artistique l’a emmené vers la musique Bretonne bien sûr, mais aussi vers les pubs d’Irlande et les rives orientales de la méditerranée. Korentin Le Davay (chants) : trégorrois jusqu’au bout des ongles et bretonnant chevronné, est chanteur de kan ha diskan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T18:00:00 2021-08-17T19:00:00