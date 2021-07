Blois Blois Blois, Loir-et-Cher Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois Blois, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Blois. Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08

Blois Loir-et-Cher Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire EUR Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois. en 1ère partie : Mirtohid Radfar. C’est l’histoire d’une rencontre à rebours entre deux frères, d’allers-retours dans une Égypte natale déchirée, où la France devient le port d’attache. Mohamed (oud) et Abdallah (saz) Abozekry sont désormais rejoint par le talentueux batteur français Nicolas Thé.En partenariat avec la Halle aux grains Mohamed Abozekry : oud – Abdallah Abozekry : saz – Nicolas Thé : batterie Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois. en 1ère partie : Mirtohid Radfar. +33 2 54 55 37 40 Concert Trio Abozekrys à la Fondation du Doute à Blois. en 1ère partie : Mirtohid Radfar. C’est l’histoire d’une rencontre à rebours entre deux frères, d’allers-retours dans une Égypte natale déchirée, où la France devient le port d’attache. Mohamed (oud) et Abdallah (saz) Abozekry sont désormais rejoint par le talentueux batteur français Nicolas Thé.En partenariat avec la Halle aux grains Mohamed Abozekry : oud – Abdallah Abozekry : saz – Nicolas Thé : batterie pixabay dernière mise à jour : 2021-07-01 par ADT41 SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Blois Adresse Ville Blois lieuville 47.58958#1.32883