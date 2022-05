CONCERT : TRIDENT DE KARYSTOS Château-Gontier-sur-Mayenne, 8 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CONCERT : TRIDENT DE KARYSTOS Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-08 – 2022-05-08

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

EUR Comme le blues, comme le fado, mais beaucoup moins connu qu’eux, le rébètiko est un chant de déracinés s’épanouissant comme une fleur sauvage sur l’asphalte des villes. Les français qui connaissent ce terme le confondent souvent avec le fameux sirtaki de Théodorakis dans le film Zorba le Grec.

A ses débuts, véritable liturgie profane, avec ses codes et ses rites, célébrée par des hommes autour du hash, de la musique, de la camaraderie et de l’amour, puis célébrée par des femmes, le rébètiko, porté par ses deux instruments fétiches le bouzouki et le baglamas (petit bouzouki), fut la voix d’un sous-prolétariat urbain pendant les soixante premières années troublées du XXème siècle en Grèce.

Le groupe existe depuis 2015. Il a joué en Grèce sur l’île d’Evia, en Italie, et en France.

Le répertoire dure environ 1h30 avec ou sans pause au milieu. On aime servir une anisette et boire en compagnie du public pour retrouver un moment de convivialité.

Chaque chanson est introduite en français afin de donner des éléments clés sur le contexte politique de l’époque. Cette mise en perspective historique permet aux spectateurs d’apprécier au mieux chaque chanson et d’en savourer le message.

C’est un véritable voyage initiatique au cœur de la Grèce tourmentée du milieu du XXème siècle qui vous attend…

Entrée participative – On peut participer avec sa CB !

Durée 1h30 environ suivi d’un barbecue avec les artistes. Réservation obligatoire.

Plus d’infos : http://trident.karystos.free.fr/

Le diamnche 8 mai, rendez-vous au gARage pour un concert de chansons traditionnelles grecques avec le groupe Trident de Karystos.

contact@garagedelagare.info +33 2 43 70 39 00 http://www.garagedelagare.info/

Château-Gontier-sur-Mayenne

