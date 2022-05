Concert : Tribute to Les vieilles canailles à Bohain en Vermandois

Concert : Tribute to Les vieilles canailles à Bohain en Vermandois, 24 juin 2022, . Concert : Tribute to Les vieilles canailles à Bohain en Vermandois

2022-06-24 – 2022-06-24 Dans le cadre de l’inauguration de la salle Le Royal à Bohain en Vermandois, assister au concert “Tribute to Les vieilles canailles” vendredi 24 juin à 20h30 ! Gratuit mais sur réservation à la bibliothèque (14 rue de la république) 0323075282

Buvette sur place. Dans le cadre de l’inauguration de la salle Le Royal à Bohain en Vermandois, assister au concert “Tribute to Les vieilles canailles” vendredi 24 juin à 20h30 ! Gratuit mais sur réservation à la bibliothèque (14 rue de la république) 0323075282

Buvette sur place. Dans le cadre de l’inauguration de la salle Le Royal à Bohain en Vermandois, assister au concert “Tribute to Les vieilles canailles” vendredi 24 juin à 20h30 ! Gratuit mais sur réservation à la bibliothèque (14 rue de la république) 0323075282

Buvette sur place. Mairie de Bohain dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville