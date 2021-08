Pélussin Pélussin Loire, Pélussin Concert “Tribute to JJ Cale” – Hall Blues Club Pélussin Pélussin Catégories d’évènement: Loire

Concert “Tribute to JJ Cale” – Hall Blues Club Pélussin, 3 septembre 2021, Pélussin. Concert “Tribute to JJ Cale” – Hall Blues Club 2021-09-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-03

Pélussin Loire Pélussin Loire EUR 10 15 Blues, par Air Stream Blues Band. Réservation obligatoire 06.33.18.05.05 ou par mail. hallbluesclub@orange.fr +33 6 28 28 63 54 http://hallbluesclub.blogspot.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de Tourisme du Pilat

