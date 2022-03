Concert tribute to années 80 avec Mc Fly Saint-Jean-de-Luz, 13 août 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Concert tribute to années 80 avec Mc Fly Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz

2022-08-13 21:30:00 – 2022-08-13 23:30:00 Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

Ce soir c’est le groupe Mac Fly qui vous ramène dans les années 80. Venez chanter et danser sur les hits français et internationaux qui ont ambiancé le monde entier…

