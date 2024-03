Concert Tribute The Beatles Route de Saint Lambert Cauville, vendredi 26 avril 2024.

TRIBUTE THE BEATLES

By the Beatles Artifact

Un hommage puissant et vibrant au groupe le plus populaire et influent de l’histoire du rock,

by the beatles Artifact nous offrent les grands titres de Let It Be à Here Comes the Sun

en passant par Don’t Let Me Down, Help!

ou encore Hey Jude sans oublier le majestueux Get Back

mais également à quelques perles rares

du répertoire du quatuor musical britannique.

Immanquable !

Planches Charcuterie & Fromages Sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville 14770 Calvados Normandie

L’événement Concert Tribute The Beatles Cauville a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Suisse Normande