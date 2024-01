Concert tribute Telephone Minitel ! Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 17 février 2024.

Concert tribute Telephone Minitel ! Un tribute band du groupe TELEPHONE, pas comme les autres le samedi 17 février 2024 à la salle des fêtes ! Samedi 17 février, 20h30 Salle des fêtes Saint-Pryvé Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Tout a commencé dans les années 80. 2 garnements de la banlieue parisienne se rencontrent autour de leur passion Le Rock’n Roll !

L’un (Christophe DUBOIS), un peu plus tête brûlée que l’autre (Thierry MONTAGNER), vont jusqu’à former un groupe ensemble.

Ils auront même le privilège de faire la première partie du groupe TELEPHONE lui-même !

C’était leur dernier tournée… 40 ans plus tard… c’est en rencontrant Céline, bassiste de Rock et Fred, batteur de Roll, qu’ils décident de monter MINITEL ! en hommage au plus grand groupe de rock français.

MINITEL ! vous fera revivre une expérience musicale authentique. Les fans plongeront dans leurs souvenirs et revivrons les émotions de leur jeunesse.

Les plus jeunes se laisseront conquérir par l’énergie d’un groupe passionné et exalté. Le public aura l’occasion de redécouvrir les plus grands titres en Live ainsi que des chansons moins connues.

Les titres sont joués avec précision et une fidélité inédite aux originaux. Un bel hommage à ce grand groupe de rock français.

L’énergie contagieuse de MINITEL ! ne manquera pas de faire danser les plus timides dans une atmosphère des plus festive !

https://www.facebook.com/miniteltributetelephone/

Salle des fêtes Saint-Pryvé 19 rue de la salle des fêtes 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/tribute-telephone-minitel »}, {« type »: « email », « value »: « communication@saint-pryve.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/miniteltributetelephone/ »}]

groupe telephone musique

Mairie de saint-pryvé saint-mesmin