Concert Tribute « Red Hot Cherry Peppers » Sortie 13 Pessac, vendredi 5 avril 2024.

Concert Tribute « Red Hot Cherry Peppers » Mais qu’est-ce donc ? C’est un tribute au mythique groupe californien, les RED HOT CHILI PEPPERS. Vendredi 5 avril, 21h00 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Venez écouter les musiques des Red hot

Mais qu’est-ce donc ? C’est un tribute au mythique groupe californien, les RED HOT CHILI PEPPERS. Groupe que nous ne présentons même plus !

Des millions d’albums vendus, des tournées gargantuesques et des stades pleins à craquer… C’est donc pour rendre hommage à ces pionniers du rock que Julien, Zacharie, Flavien et Clément endosseront les costumes de leurs parrains respectifs: Anthony, John, Flea & Chad.

Red Hot Cherry Peppers est un groupe tribute unique rendant hommage aux légendaires Red Hot Chili Peppers. Formé par des musiciens talentueux et expérimentés, dont Julien Déchaut au chant, Zacharie Defaut à la guitare, Flavien You à la basse et Clément Tessonneau à la batterie. Le groupe captive les fans avec leur interprétation fidèle et énergique des célèbres morceaux des Red Hot Chili Peppers.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/red-hot-cherry-peppers-%C2%B7-tribute »}]

concert tribute