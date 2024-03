Concert Tribute de Renaud Route de Saint Lambert Cauville, vendredi 12 avril 2024.

Concert Tribute de Renaud Route de Saint Lambert Cauville Calvados

Manu Bakar chante Renaud !

Mon pote, mon frangin, mon poteau, tu m’tiens chaud…

C’est un super show qui t’attend avec Renaud l’éternel,

interprété avec vie et ferveur par Manu Bakar et quatre musiciens d’exception.

Tu connais toutes ses chansons, mais il faut les vivre en live !

Laisse béton, ton HLM et tout le reste…,

et viens t’accouder au bar :

Ce soir l’esprit de Renaud souffle sur le Soubock !

Manu Bakar chant, guitares

Alain Fouques clavier, accordéon

Frédérik Mahé guitares, banjo, choeurs

Thierry Morel basse

Tony Percy batterie, cuillères, percussions

…PLANCHE CHARCUTERIE & FROMAGE SUR RESERVATION…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville 14770 Calvados Normandie

L’événement Concert Tribute de Renaud Cauville a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Suisse Normande