Concert tribute band, 27 août 2022, .

Concert tribute band

2022-08-27 21:30:00 – 2022-08-27 23:30:00

EUR 0 0 Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

Programmation pour cette soirée à venir très prochainement…

