Concert tribute : Années 80

Concert tribute : Années 80 Saint-Jean-de-Luz, 14 août 2021, Saint-Jean-de-Luz. Concert tribute : Années 80 2021-08-14 21:00:00 – 2021-08-14 23:00:00 Place Louis XIV Kiosque

Dans le cadre des soirées Cover les samedis soir, le groupe Mac Fly va vous faire revenir dans les années 80 : concert spécial top 50 ! Venez vous amuser sur les titres les plus connus qui nous ont tous déjà fait danser…

+33 5 59 26 03 16

Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Place Louis XIV Kiosque