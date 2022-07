Concert Tribute à Ella et Louis, 28 juillet 2022, .

Concert Tribute à Ella et Louis



2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28 23:00:00

12 12 EUR Ella et Louis considérés comme les géants fondateurs du jazz ont été réunis pour enregistrer 3 albums qui ont marqué l’histoire de cette musique.

Caractérisés par la perfection de l’interprétation et de l’improvisation, ces trois albums furent mondialement reconnus.

Cet hommage sera guidé par la voix de Violette Du Pasquier et par la trompette de Nicolas Algans, accompagnés par Jul Frayssinet à la guitare, Nicolas Oustiakine à la contrebasse et Elie Akkouche à la batterie.

Les Amis de l’Abbaye

