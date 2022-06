Concert « Tremplin Jeunes »

Concert « Tremplin Jeunes », 19 juin 2022, . Concert « Tremplin Jeunes »

2022-06-19 18:00:00 – 2022-06-19 19:30:00 Un concert « Tremplin jeunes » avec deux jeunes musiciennes Noémie Pestre, violoncelliste, ancienne élève du conservatoire du Tricastin, en cours d’ étude au CRR de Lyon accompagnée d’une amie harpiste, Maëlle Touplin du CNSMDL. jychaze@gmail.com +33 4 75 04 41 38 http://musiquesetculture.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville