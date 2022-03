Concert «Trema» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Concert «Trema» Voiron, 11 mars 2022, Voiron. Concert «Trema» Salle des fêtes de Voiron Place Jacques Antoine Gau Voiron

2022-03-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-11 Salle des fêtes de Voiron Place Jacques Antoine Gau

Voiron Isère Voiron Pour ce 2ème concert de sélection du tremplin “TREMA”, retrouvez les groupes : 1961, Revesty, Sixta, Whoups et Blem. conservatoire@ville-voiron.fr +33 4 76 05 48 78 Salle des fêtes de Voiron Place Jacques Antoine Gau Voiron

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse Salle des fêtes de Voiron Place Jacques Antoine Gau Ville Voiron lieuville Salle des fêtes de Voiron Place Jacques Antoine Gau Voiron Departement Isère

Voiron Voiron Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiron/

Concert «Trema» Voiron 2022-03-11 was last modified: by Concert «Trema» Voiron Voiron 11 mars 2022 Isère Voiron

Voiron Isère