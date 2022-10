Concert Trégor orchestre Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-11-13 15:00:00 – 2022-11-13 17:00:00

Ctes-d’Armor L’association Trégorchestre organise un week-end à la Chapelle Ste Anne de Lannion.

Des répétitions ouvertes à tous les musiciens et mélomanes du Trégor.

Nos objectifs ? Faire découvrir les coulisses de nos orchestres amateurs, promouvoir la musique d’ensemble auprès du public, et permettre aux musiciens qui le souhaitent de tester la pratique en orchestre (quelque soit leur niveau).

Instrumentistes de tous niveaux, vents, cordes, percussionnistes, vous êtes conviés à découvrir les joies de la musique en orchestre à l’occasion d’un week-end de répétitions, sans autre ambition que celle du plaisir de jouer et progresser ensemble !

Vendredi 11/11 : Orchestre symphonique 10h-12h et Orchestre à vents 14h-16h

Samedi 12/11 :Orchestre à vents 10h-12h et Orchestre symphonique 14h-16h

Dimanche 13/11 : Restitution publique des deux orchestres 15h-17h tregorchestre@gmail.com http://www.tregorchestre.fr/ Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

