Concert Trédrez-Locquémeau, 26 juillet 2021, Trédrez-Locquémeau.

Concert 2021-07-26 – 2021-07-26 Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau

Cheick Tidiane Dia & Cyrille Le Penven

Originaire de Bamako au Mali, Cheick Tidiane Dia joue de la kora (harpe africaine).Initié à la kora par les plus grands maîtres, il voyage ensuite en Gambie, grand pays de la kora, pour perfectionner son art, et se lance dans l’aventure transculturelle : il découvre l’Europe et les Amériques, aussi bien que l’Afrique du Nord.

Musicien et chanteur originaire du Trégor, Cyrille Le Penven joue de la basse depuis l’âge de 12 ans. Suite à ses collaborations avec des artistes bretons et du monde entier, il crée un répertoire sur de la poésie bretonne.

Le duo Cheick Tidiane Dia et Cyrille Le Penven délivre un message de paix et d’espoir en musique et des chants en bambara ou en breton.

cafetheodore@orange.fr +33 2 96 35 29 40 http://www.cafetheodore.fr/

Cheick Tidiane Dia & Cyrille Le Penven

Originaire de Bamako au Mali, Cheick Tidiane Dia joue de la kora (harpe africaine).Initié à la kora par les plus grands maîtres, il voyage ensuite en Gambie, grand pays de la kora, pour perfectionner son art, et se lance dans l’aventure transculturelle : il découvre l’Europe et les Amériques, aussi bien que l’Afrique du Nord.

Musicien et chanteur originaire du Trégor, Cyrille Le Penven joue de la basse depuis l’âge de 12 ans. Suite à ses collaborations avec des artistes bretons et du monde entier, il crée un répertoire sur de la poésie bretonne.

Le duo Cheick Tidiane Dia et Cyrille Le Penven délivre un message de paix et d’espoir en musique et des chants en bambara ou en breton.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par