CONCERT TRAVERSÉES ARSENAL Metz, jeudi 22 février 2024.

Encourageant sans relâche les différentes formes d’innovations musicales et scénographiques, les United Instruments of Lucilin se sont dédiés à la promotion et à la création d’œuvres des XXe et XXIe siècles. Ce programme inédit proposera Vagabonde blu, pièce pour accordéon de Salvatore Sciarrino, Nout de Gérard Grisey, une œuvre pour saxophone solo entre ombre et lumière inspirée par la déesse mangeuse de soleil, ou encore Subsonically yours, une autre fiction sonore imaginée par Mirela Ivi?evi?. Traversée, composition pour violon, violoncelle et accordéon signée Florent Caron Darras côtoiera sa toute nouvelle création ainsi que sa pièce Territoires.Tout public

19 EUR.

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

ARSENAL 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

