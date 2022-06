Concert : Traversée du BuisSONS d’eau, 16 juillet 2022, .

Concert : Traversée du BuisSONS d’eau



2022-07-16 – 2022-07-16

La Traversée du BuisSONS d’Eau est une balade en milieu naturel avec des surprises sonores et musicales.

Pierre-Yves Prothais tambourine sur tout ce qu’il trouve, Erwan Lhermenier, féru de nature, souffle et fait vent de tout bois, un duo insolite. Un concert impromptu entièrement acoustique où se côtoient sons de la nature, végétaux sifflants, matériaux détournés et instruments de musique. Ce duo vous fera (re)découvrir des sonorités surprenantes : la musique verte avec des instruments végétaux. Au programme, la feuille de lierre, le mirliton de sureau, la bassine de cuivre, et même les percussions aquatiques !

Erwan Lhermenier : Musique verte, clarinettes

Pierre-Yves Prothais : percussions

Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

dernière mise à jour : 2022-06-23 par