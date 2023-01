CONCERT TRANS(E)-SHOOTIN-EXPRESS Saint-Dié-des-Vosges, 11 février 2023, Saint-Dié-des-Vosges .

Ce projet musical fait le pari d’un espace de rencontre et de liberté entre 2 groupes aux esthétiques a priori très différentes : Shootin’ Chesnuts, groupe de free jazz, résolument moderne, et Black Koyo, musiciens traditionnels marocains gnawas.

Cette confrontation musicale est exceptionnelle et unique à plus d‘un titre : la musique et les rituels gnawas mêlés au jazz le plus radical nous feront vivre un objectif commun, la transe comme pratique thérapeutique. À vivre intensément! Nicolas Arnoult : Wurlitzer / Hicham Bilali : chant, guembri / Christophe Castel : saxs / Achraf Abantour : chant, qraqeb / Alex Ambroziak : batterie / Aziz Moustaid : chant, qraqeb / Mathieu Ambroziak : basse, guitare. Réservations à l’Office de tourisme de Saint-Dié.

