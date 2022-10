CONCERT TRANS(E)-SHOOTIN-EXPRESS

CONCERT TRANS(E)-SHOOTIN-EXPRESS, 29 octobre 2022, . CONCERT TRANS(E)-SHOOTIN-EXPRESS



2022-10-29 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-29 22:30:00 22:30:00 Trans(E)-Shootin-Express incarne une forme de grand écart entre Shootin’ Chestnuts (jazz, rock, noise, pop) et Black Koyo (héritage musique Gnawa). Le projet musical évoque le voyage mais aussi la transe. Nicolas Arnoult, Mathieu Ambroziak, et Hicham Bilali initieront pendant 5 jours les jeunes de l’école des musiques de Contre-Courant MJC, du conservatoire de Verdun et de l’Amatrami, à la Culture Gnawa. Leurs compositions collectives prendront vie sur notre scène, en première partie du Concert. Gratuit sur inscription(s) via la billetterie : www.contrecourantmjc.fr © Trans(E)-Shootin-Express dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville