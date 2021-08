Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 26170, Buis-les-Baronnies Concert Transatlantique – Tutti en Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: 26170

Concert Transatlantique – Tutti en Baronnies 2021-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-21 ZA Lapalun Salle des fêtes

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme EUR De Haydn à Piazzolla.

Trio d’Argent – Toon Fret – Yovanny Betancur

Marisa Canales, flûtes

Claire Eeckeman, violon

Pierre Joseph, violoncelle

+33 6 60 97 83 72 http://tuttienbaronnies.fr/

