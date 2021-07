Ornans Ornans Doubs, Ornans Concert « Transat » et feux d’artifices Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Concert « Transat » et feux d’artifices Ornans, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Ornans. Concert « Transat » et feux d’artifices 2021-07-13 – 2021-07-13 Place Courbet Centre-ville

Ornans Doubs Entre musique traditionnelle Irlandaise, et musique urbaine, le groupe franc-comtois vous fera voyager ! Ce concert sera suivi par les traditionnels feux d’artifices. +33 3 81 62 40 30 https://www.ornans.fr/ Entre musique traditionnelle Irlandaise, et musique urbaine, le groupe franc-comtois vous fera voyager ! Ce concert sera suivi par les traditionnels feux d’artifices. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Étiquettes évènement : Autres Lieu Ornans Adresse Place Courbet Centre-ville Ville Ornans