Concert « Trafiko » proposé par le café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Samedi 16 mars, 20h30 Café culturel 5€ – Gratuit pour les – de 18 ans.

Nouveau concert au café culturel avec « Trafiko », le samedi 16 mars 2024, dès 20h30.

Niko et Franck se rencontrent à Toulouse dans les années 2000 et fondent le groupe “Trafico”. En 2009 sort “Azukita” leur 1er album avec 4 musiciens supplémentaires qui les accompagneront sur scène. Forts de cette expérience, le duo part sur les routes et enrichit ses compositions, de refrains traditionnels mexicains et portoricains, après un long voyage musical dans les caraïbes.

Café culturel Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie 06 64 29 48 98 http://lagardellesurleze.fr