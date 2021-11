Concert Trad t’art salle alain corneau, 13 novembre 2021, Meung-sur-Loire.

Concert Le 13 novembre à 20 h 30 Salle Alain-Corneau à Meung-sur-Loire Après une reprise des Meung de Jardins, Tard t’art renoue avec les concerts : rencontrez des musiciens pour partager leur passion de la musique et retrouvez l’ambiance colorée ou plus intimiste où la mélodie dialogue avec les textes et le rythme… Pour le plus grand plaisir de nos oreilles. OLGA (chanson française) OLGA, c’est un duo de chanson en français, constitué du pianiste-percussionniste Marceau Carrion et de la chanteuse et danseuse Diane. Un duo rêveur qui invite à un voyage dans son monde imaginaire, le temps d’un concert : le piano se mélange à des sons électroniques, le corps et la voix s’entremêlent, et bientôt dans cet univers l’espace et le temps n’ont plus de limites. Thomas (intermède) Que reste-t-il de nos chansons, premières amours premiers dédains, des mélodies qui me poursuivent sans cesse par Thomas avec l’accord des On(s) TriOliv (trad réunionnais) Le TriOlive fait traverser le spectateur dans différentes époques de la musique réunionnaise en plongeant ses racines dans le Séga et le Maloya. Toujours colorée et festive, cette musique créole continue de perpétuer la tradition de la langue, des rythmes et des mélodies. La rencontre entre ces musiciens renforce l’idée de la mixité, du métissage et d’humanité à l’image de la culture réunionnaise : chaleureuse et contagieuse… Depuis 2009, l’association Tard t’art organise et participe à des manifestations culturelles populaires : concerts, Fête de la musique, spectacles dans des jardins privés…. entrée : 6 € ; 5 € pour les adhérents et les moins de 25 ans Snack et boissons sur place

