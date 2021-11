Caen Caen Caen, Calvados Concert TOUT cour Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Le Chœur et Orchestre Universitaire Régional fait son grand retour le samedi 27 novembre, à l’occasion du traditionnel concert TOUT COUR.

Rare occasion de venir écouter l’ensemble des musiciens, 120 choristes et instrumentistes sur scène. Le COUR convie son public pour un voyage à travers différents univers musicaux : musiques de films, chants traditionnels et arrangements pop/rock.

Tarifs : 7 euros sur place5 euros sur réservation

