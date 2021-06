Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Concert Tout Allant Vers Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Concert Tout Allant Vers Mulhouse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Mulhouse. Concert Tout Allant Vers 2021-07-09 19:30:00 – 2021-07-09

Mulhouse Haut-Rhin Concert et planchettes en terrasse. Titres originaux et énergiques mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, les artistes de « Tout Allant Vers » vous feront découvrir un répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes ! +33 3 89 36 34 69 Concert et planchettes en terrasse. Titres originaux et énergiques mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, les artistes de « Tout Allant Vers » vous feront découvrir un répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes ! dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74451#7.33512