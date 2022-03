CONCERT TOUS UNIS POUR L’UKRAINE Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges Depuis près de 15 ans, les jeunes chanteurs et danseurs ukrainiens enchantent notre Ville par leur spectacle magique. A nous maintenant de leur offrir un spectacle pour leur venir en aide. La ville de Thaon-les-Vosges organise à la Rotonde un spectacle de soutien et d’espoir au peuple Ukrainien, en vue de récolter des dons financiers ou matériels pour soutenir ce peuple qui souffre.

Musique, Danse, Magie et Clowns, les artistes se mobilisent avec nous !

Aujourd’hui c’est eux mais demain ça pourrait être nous.

Spectacle gratuit en contrepartie d’un don financier du montant de son choix.

Et si vous désirez en plus déposer des aides matérielles ou alimentaires, un accueil sera assuré juste après le concert. +33 3 29 39 15 45 http://www.capavenirvosges.fr/fr/actualite/210360/tous-unis-ukraine Ville de Thaon les Vosges

