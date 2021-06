Mirecourt Mirecourt CONCERT – TOUS AU CONCERT Mirecourt Mirecourt

CONCERT – TOUS AU CONCERT Mirecourt, 19 juin 2021-19 juin 2021, Mirecourt. CONCERT – TOUS AU CONCERT 2021-06-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-19

Mirecourt Vosges Tous au concert.

Ensemble de trompettes Mirecourt Dompaire, Quatuor CONVERGENCE et ensemble de cordes de l’école intercommunale de Musique.

Jauge réduite venir à l’avance +33 3 29 37 47 08 Tous au concert.

Ensemble de trompettes Mirecourt Dompaire, Quatuor CONVERGENCE et ensemble de cordes de l’école intercommunale de Musique.

Jauge réduite venir à l’avance École Intercommunale de Musique – CCMD

Détails Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville 48.30004#6.13273