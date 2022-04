Concert Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Concert Tourouvre au Perche, 5 juin 2022, Tourouvre au Perche. Concert TOUROUVRE Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche

2022-06-05 – 2022-06-05 TOUROUVRE Salle polyvalente Zunino

Tourouvre au Perche Orne Concert en commun avec l’Harmonie de Randonnai et l’Harmonie de SENS de l’Yonne (une cinquantaine de musiciens)

Répertoire varié :

-1ère Partie : Swing Jazz avec des 2 morceaux accompagnés d’une chanteuse Agnès Suet

