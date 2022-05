Concert Tour du Monde en musique avec l’Orchestre d’Harmonie de Marmande Marmande, 4 juin 2022, Marmande.

EUR Après les périodes de confinement pendant lesquelles l’orchestre d’harmonie n’a pu se produire, nous aurons le plaisir de retrouver le public au Comoedia le samedi 4 juin à 20H30.

Composé d’instruments à vent et de percussions, l’orchestre vous propose cette année un voyage autour du monde.

De l’Asie à l’Amérique du Sud, de la France aux pays de l’est en passant par l’Afrique, les musiciens travaillent ce programme depuis septembre avec sérieux et bonne humeur pour votre plus grand plaisir.

En ouverture du concert, l’orchestre d’harmonie 2nd cycle du conservatoire, composé de 26 élèves interprétera un programme varié autour des musiques du monde.

Embarquement immédiat pour un « Tour du monde en musique ».

Réservations au conservatoire et à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande.

L’Orchestre d’Harmonie de Marmande – Prélude par l’Orchestre à vent Cycle 2 du Conservatoire présente un concert “Tour du Monde en musique”. Direction : Vincent ODIOT.

