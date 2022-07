Concert : TOTO et les sauvages La Réole, 17 juillet 2022, La Réole.

Concert : TOTO et les sauvages

Esplanade Charles de Gaulles Prieuré des Bénédictins La Réole Gironde Prieuré des Bénédictins Esplanade Charles de Gaulles

2022-07-17 – 2022-07-17

Prieuré des Bénédictins Esplanade Charles de Gaulles

La Réole

Gironde

Concert de Toto & les sauvages!! Une chorale de Hippie pop toujours en mouvement avec du théâtre, de la danse et de plus en plus de monde qui participe. Quelque part au centre, Toto fait vivre son répertoire au fil des saisons et des forces en présence…

Une animation surprise vous attend en première partie du concert!

Concert de Toto & les sauvages!! Une chorale de Hippie pop toujours en mouvement avec du théâtre, de la danse et de plus en plus de monde qui participe. Quelque part au centre, Toto fait vivre son répertoire au fil des saisons et des forces en présence…

Une animation surprise vous attend en première partie du concert!

+33 6 75 75 31 36

Concert de Toto & les sauvages!! Une chorale de Hippie pop toujours en mouvement avec du théâtre, de la danse et de plus en plus de monde qui participe. Quelque part au centre, Toto fait vivre son répertoire au fil des saisons et des forces en présence…

Une animation surprise vous attend en première partie du concert!

Petite Populaire

Prieuré des Bénédictins Esplanade Charles de Gaulles La Réole

dernière mise à jour : 2022-07-07 par