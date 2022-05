CONCERT TOTALEMENT 80, 8 juillet 2022, .

CONCERT TOTALEMENT 80

2022-07-08 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-08

Retrouvons nous pour un moment divertissant et chaleureux ! Un splendide programme vous attend aux arènes de Lunel présenté par Jérôme Anthony avec Lio David et Jonathan Patrick Hernandez Sacha de Début de soirée Bibie Caroline Loeb Jean-Pierre Mader Jean Schultheis Léopold Nord &vous 6 musiciens et 2 choristes. Réservez vos places de concert pour : TOTALEMENT 80

Retrouvons nous pour un moment divertissant et chaleureux ! Un splendide programme vous attend aux arènes de Lunel présenté par Jérôme Anthony avec Lio David et Jonathan Patrick Hernandez Sacha de Début de soirée Bibie Caroline Loeb Jean-Pierre Mader Jean Schultheis Léopold Nord &vous 6 musiciens et 2 choristes. Réservez vos places de concert pour : TOTALEMENT 80

Retrouvons nous pour un moment divertissant et chaleureux ! Un splendide programme vous attend aux arènes de Lunel présenté par Jérôme Anthony avec Lio David et Jonathan Patrick Hernandez Sacha de Début de soirée Bibie Caroline Loeb Jean-Pierre Mader Jean Schultheis Léopold Nord &vous 6 musiciens et 2 choristes. Réservez vos places de concert pour : TOTALEMENT 80

©Ville de Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par