Pontarlier Doubs 8 8 EUR Proposé par Vocalia.

Un retour aux sources. Ce programme totalement vocal nous plonge dans les créations de grands compositeurs du XVème au XXème siècle. De Gabrieli à Messiaen en passant par Mendelssohn, Poulenc, Tavener et Ola Gjeilo, c’est un voyage à travers les âges que vous propose l’ensemble Vocalia.

Billeterie sur place. vocaliapontarlier@gmail.com http://www.vocalia-pontarlier.fr/ Proposé par Vocalia.

