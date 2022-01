Concert tôt… trio Philia Chartreuse Saint-André Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Avec Luka Ispir (violoniste), Théo Ould (accordéoniste) et Lisa Strauss (violoncelliste) Programme : Alliant un répertoire vaste souvent associé à des transcriptions originales (de Bach à Stravinsky en passant par Tchaikovosky ou Piazzolla), l’ensemble a le désir de visiter le plus d’horizons possibles. Mercredi 19h Chartreuse Saint-André à Bordeaux Caudéran Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon

Tarif 10€

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:00:00;2022-04-07T14:15:00 2022-04-07T15:15:00

