Le Bouscat

du mercredi 9 mars au jeudi 10 mars à Médiathèque La Source

Duo de guitares avec Vanessa Dartier & Yann Dufresne Mercredi 19h Médiathèque La Source au Bouscat Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon

Tarif 10€

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-10T14:15:00 2022-03-10T15:15:00

