Espace Simone Signoret, le jeudi 23 septembre à 14:15

Des mélodies intemporelles empruntées au répertoire baroque, classique, romantique et du vingtième siècle pour en faire une interprétation jazz, latine et brésilienne au programme de ce concert-tot proposé par [Polifionia Eliane Lavail](https://www.polifoniael.org/qui-sommes-nous/lassociation/)

10€; sur réservation; tout public

Se détendre aux sons d’un concert de musique classique en plein après-midi, proposé par l’association Polifonia Eliane Lavail. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde

2021-09-23T14:15:00 2021-09-23T15:15:00

