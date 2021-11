Cenon Espace Simone Signoret Cenon, Gironde Concert tôt…Duo des bois Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

le jeudi 10 février 2022 à 14:15

A leur répertoire figurent, entre autres, des compositeurs actuels et du XXème siècle: Bela Bartok, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Astor Piazzolla, Laurent Boutros, Alan Thomas. Avec Hélène Girbal (flûte) et Pier Francesco d’Agata (guitare)

10€ / sur réservation / pass sanitaire exigé

L’association Polifonia Eliane Lavail vous donne rendez-vous sur la scène de l’espace Signoret le temps d’un concer-tôt. Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde

2022-02-10T14:15:00 2022-02-10T15:15:00

