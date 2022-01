Concert tôt… Duo des Bois Chartreuse Saint-André Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Concert tôt… Duo des Bois Chartreuse Saint-André, 9 février 2022, Bordeaux. Concert tôt… Duo des Bois

du mercredi 9 février au jeudi 10 février à Chartreuse Saint-André

Avec Hélène Girbal (flûte) et Pier Francesco d’Agata (guitare) Programme : A leur répertoire figurent, entre autres, des compositeurs actuels et du XXe siècle (Bela Bartok ; Maurice Ravel ; Jacques Ibert ; Astor Piazzolla ; Laurent Boutros ; Alan Thomas) Mercredi 19h Chartreuse Saint-André à Caudéran Jeudi 14h15 Salle Simone Signoret à Cenon

Tarif 10€

Avec Hélène Girbal (flûte) et Pier Francesco d’Agata (guitare) Chartreuse Saint-André bordeaux caudéran Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T19:00:00 2022-02-09T20:00:00;2022-02-10T14:15:00 2022-02-10T15:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Chartreuse Saint-André Adresse bordeaux caudéran Ville Bordeaux lieuville Chartreuse Saint-André Bordeaux Departement Gironde

Chartreuse Saint-André Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Concert tôt… Duo des Bois Chartreuse Saint-André 2022-02-09 was last modified: by Concert tôt… Duo des Bois Chartreuse Saint-André Chartreuse Saint-André 9 février 2022 bordeaux Chartreuse Saint-André Bordeaux

Bordeaux Gironde