Concert – Too Much Class Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Concert – Too Much Class Valence, 24 février 2023, Valence . Concert – Too Much Class 35 Allée Ducretet Valence Drôme

2023-02-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-24 23:00:00 23:00:00 Valence

Drôme EUR Too Much Class : Fraîchement descendus de leurs Montagnes grenobloises, ces deux frangins héritiers d’une grande lignée de sorciers vaudous-pères chartreux, viennent déferler leur Rough Pop sur tout le royaume de France et de Navarre. +33 7 67 68 37 61 https://www.facebook.com/events/2629230547251243 Valence

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

