Concert Tony Ann Le 360 Paris Music Factory Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tony Ann est de passage à Paris pour 4 dates exceptionnelles. Les 2 premières sont déjà complètes !

Après avoir généré des centaines de millions de vues sur toutes les plateformes de streaming, virtuose du piano, auteur-compositeur et sensation des réseaux sociaux, Tony Ann sera en concert le 8, 9 et 10 novembre 2023 à Paris au 360 Paris Music Factory.

Virtuose de métier, Tony Ann est un pianiste soliste aux grandes idées !

Issu à la fois d’un milieu classique et d’une formation contemporaine après de courts séjours au Cleveland Institute of Music et au Berklee College of Music, Ann fusionne les styles du nouveau et de l’ancien avec un effet à couper le souffle.

En tant qu’auto-proclamé connaisseur d’harmonie, Ann pense toujours à des moyens non seulement de repousser les limites de la musique néoclassique et instrumentale mais aussi de la musique pop. Alors que Tony pourrait se limiter à la musique sans paroles, il utilise avec succès les quatre-vingt-huit touches que comporte un piano à son avantage avec des compositions originales empreintes d’émotion, de technique et d’amplitude.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/tony-ann-2/

Tony Ann