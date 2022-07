CONCERT : TONTON CHANTEURS Frossay, 31 juillet 2022, Frossay.

Concert avec Polo et Tonton Bernard, chansons populaires françaises !



Duo formé suite à une rencontre sur un réseau social. Polo et Tonton Bernard partagent une passion commune pour la chanson française et leurs deux voix s’accordent à merveille.

Ils proposeront un tour de chant interactif avec des reprises de grands tubes émaillées d’anecdotes et parsemées d’humour.

Quelques noms au répertoire : Aznavour, Brel, Bénabar, Lavilliers, Renaud, Dassin, Cabrel, Souchon, Delpech, Mitchell, Hallyday…



Dimanche 31 juillet, à 18h00, en extérieur.

Entrée libre



Restauration sur place : snack / bar.

contact@quai-vert.com +33 2 28 53 51 62 http://www.quai-vert.com/

