Concert : Toni Green

Concert : Toni Green, 25 novembre 2022, . Concert : Toni Green



2022-11-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-25 Après un concert mémorable à MoZ’aïque, elle s’apprète à enflammer le Magic Mirrors, avec son charisme légendaire. La chanteuse Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère soul actuelle. Originaire de Memphis, elle fait ses gammes au sein des Imported Moods, avant de rejoindre l’écurie du producteur de légende Willie Mitchell et de tourner avec Luther Ingram et les Doobie Brothers. Puis l’album Milk & Green marque un tournant dans sa carrière, lui ouvrant les meilleures scènes européennes (Marciac, La Villette, les Nuits de Fourvière…). Elle revient en force avec l’intention de s’imposer comme la figure de proue d’une soul actuelle qui a su préserver l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles, ou Sharon Jones. Le vendredi 25 novembre à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 15 € Après un concert mémorable à MoZ’aïque, elle s’apprète à enflammer le Magic Mirrors, avec son charisme légendaire. La chanteuse Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère soul actuelle. Originaire de Memphis, elle fait ses… dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville