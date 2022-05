Concert : Tommy & The Commies La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Concert : Tommy & The Commies La Réole, 22 mai 2022, La Réole. Concert : Tommy & The Commies La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole

2022-05-22 16:30:00 – 2022-05-22 22:00:00 La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc

La Réole Gironde La Petite Populaire & Adrenalin Fix Music Présentent: Tommy and the Commies (Slovenly Recordings) en concert ! Découvert, par Les Lullies lors de leur tournée aux USA, Tommy & the Commies, est un power trio originaire de Ontario au Canada.

Après plusieurs tournées US, à l’affiche du Funtastic Dracula Carnival en Espagne, du We’re Loud Festival à Istanbul, les 3 punk rockers, ont mis tout le monde d’accord .. ça sonne Buzzcocks à fond, c’est direct, c’est punk, c’est pop, c’est du Mod punk !!!

Nous avions eu la chance de découvrir le groupe à La Belle Lurette en 2018 à l’occasion de Leur premier passage en Europe pour la sortie de l’album “Here Come” sur Slovenly Recordings.

La petite Populaire

La Petite Populaire 33 Rue Armand Caduc La Réole

