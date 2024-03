Concert Tomi Max Le Hangar Zéro Le Havre, jeudi 7 mars 2024.

Concert Tomi Max Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Au travers de chansons acides et d’envolées psychédéliques, Tomi Marx dessine le portrait d’une jeunesse des grandes campagnes et des petites villes où l’ennui se brise aussi bien que mal. Il propose des esthétiques variées allant chercher autant dans les années 80-90 que la pop d’aujourd’hui, des groupes comme New Order, Pond, MGMT, Katerine, Fishbach et Flavien Berger.

Durée 3h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07 22:00:00

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

