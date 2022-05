Concert Tom Ibarra Group & Biper Swing en 1ère partie Saubrigues, 12 juin 2022, Saubrigues.

Concert Tom Ibarra Group & Biper Swing en 1ère partie Saubrigues

2022-06-12 – 2022-06-12

Saubrigues Landes Saubrigues

En partenariat avec la Ville de Capbreton et le Festival de Jazz de Capbreton 2022.

Tom Ibarra dans ce nouveau répertoire explore des territoires inédits aux confins de la pop et de l’électro, en une musique toujours aussi sophistiquée et ouverte à l’improvisation mais animée désormais d’énergies, de sonorités et de grooves définitivement contemporains.

1ère partie, Biper Swing dès 18h30 – Terrasse du restaurant Chez Panpi – Place de la Mairie.

En partenariat avec la Ville de Capbreton et le Festival de Jazz de Capbreton 2022.

Tom Ibarra dans ce nouveau répertoire explore des territoires inédits aux confins de la pop et de l’électro, en une musique toujours aussi sophistiquée et ouverte à l’improvisation mais animée désormais d’énergies,

En partenariat avec la Ville de Capbreton et le Festival de Jazz de Capbreton 2022.

Tom Ibarra dans ce nouveau répertoire explore des territoires inédits aux confins de la pop et de l’électro, en une musique toujours aussi sophistiquée et ouverte à l’improvisation mais animée désormais d’énergies, de sonorités et de grooves définitivement contemporains.

1ère partie, Biper Swing dès 18h30 – Terrasse du restaurant Chez Panpi – Place de la Mairie.

Scène aux Champs

Saubrigues

dernière mise à jour : 2022-05-09 par