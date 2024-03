Concert : Tom Dard & Pronominal Carrots Le Balto Montreuil, vendredi 8 mars 2024.

Concert : Tom Dard & Pronominal Carrots Le Balto Montreuil Vendredi 8 mars, 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-08 19:30

Fin : 2024-03-08 22:00

Concert garage blues punk Vendredi 8 mars, 19h30 1

Groove & Adrenaline – Garage Funk de l’espace par Tom Dard de la Mano Negra qui fait son one man punk: Le show Dard !

Trio garage post blues tout frais (même si cela peut dépendre de l’heure) composé de Tommy, auteur-chanteur-guitariste américain, de Bob (ex La Clinik du Dr Schultz), à la basse et de Gabriela, batteuse tchèque. Les compositions originales reflètent le trajet sinueux et passionnant de leur auteur.

//

Venez pour 19h pour voir la balance (enfin, le bistrot ouvre avant donc quand vous voulez, bien sûr !)

M Robespierre (ligne 9)

Le Balto 182 rue de Paris, Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis