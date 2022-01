Concert Tom Brunt’s Acoustic Space Autre lieu, 6 mars 2022, Genève.

Concert Tom Brunt’s Acoustic Space

Autre lieu, le dimanche 6 mars à 19:00

### Tom Brunt’s Acoustic Space ### Tom Brunt: guitare, composition ### Charles Fréchette: guitare ### Marc Crofts: violon ### Pierre Balda: contrebasse “Portée par le guitariste, compositeur et arrangeur genevois Tom Brunt, cette instrumentation typique dans le swing explore ses propres sonorités. À travers des compositions inspirées de musiciens tels que Jim Black, Egberto Gismonti ou Oren Ambarchi, le quartet traverse les frontières stylistiques et navigue parmi le folk, le jazz et la musique improvisée contemporaine, avec une volonté d’immerger l’auditeur dans ces espaces acoustiques qu’ils affectionnent tant.” [[https://www.youtube.com/watch?v=Gop5GiM78zw&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=Gop5GiM78zw&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?v=Gop5GiM78zw&feature=youtu.be) Plus d’information sur: [https://tombrunt.me/tom-brunts-acoustic-space/](https://tombrunt.me/tom-brunts-acoustic-space/) Places limitées. Participation 35 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T19:00:00 2022-03-06T20:30:00