Le samedi 9 octobre 2021

de 21h à 23h30

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. TOLVY : Violette Tocqueville aka TOLVY, 19 ans, est le nouvel espoir français de la musique électronique. Dans la droite ligne de ses ainés, Petit Biscuit, The Avener ou encore Gesaffelstein, TOLVY est une artiste typique de sa génération, précoce, engagée et bluffante de créativité. Des chansons à la fois élégantes et racées, orchestrales, mélodiques et puissantes, portées par un univers graphique à la place prépondérante. Telle est la signature de l’esthétique à la fois riche, percutante et intimiste de TOLVY. Di Bosco : Derrière ses fourneaux, la productrice mijote depuis sa campagne normande ses meilleurs morceaux EDM – sans crème ajoutée – pour vous faire voyager de Miami à Ibiza sans bouger de chez vous. Dans ses marmites, elle mélange basses vrombissantes, kicks ravageurs et voix robotisée, qu’elle vous fait déguster sans modération ! Di Bosco nous entraîne sur une planète loufoque pour un DJ set électrisant et survolté. Concerts -> Électronique Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

